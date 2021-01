5 tyske konceptbiler, der gerne må lave comeback

Jovist, vi fik en superbil med W-motor fra en afdeling af VAG, men den bar ikke Volkswagen-mærker. Denne folkevogn blev set første gang til Tokyo Motor Show i 1997, og kunne dengang overraske med firehjulstræk og en W12-motor med 420 hk.

I 1998 udkom et topløst koncept ved navn W12 Roadster, og i 2001 fik bilen en ny omvæltning: W12 Nardo. Baghjulstræk og 600 hk muliggjorde en tophastighed på 357 km/t. Det muliggjorde, at bilen i 2002 tog verdensrekorden for hurtigste bil over 24 timer, med en gennemsnitshastighed på 322 km/t.



Konceptet blev aldrig masseproduceret, og det ærgrer vi os over. En nutidig VW med W12 motor ville sætte kryds i alle de rigtige bokse.

Tekniske detaljer (W12 Nardo)

Motor W12 sugemotor med 600 hk

Tophastighed 357 km/t

0-100 3,5 sekunder

Vægt 1.200 kg