Hvis du er nervøs for, at din Aventador SuperVeloce Jota er lidt for almindelig, kan du lægge billet ind på specialudgaven '63', der kun produceres i 63 eksemplarer. Den markerer Lamborghini's stiftelse i 1963 og er udstyret med kulfiber overalt både inde og ude for at demonstrere fabrikkens formåen med det ultralette og hundedyre materiale.

