5 ting du skal vide, hvis din elbil holder stille i en længere periode

3. Tjek batteriniveauet

Hvis bilen ikke er i stik, så kan det godt betale sig at holde øje med batteriniveauet i den stillestående periode. Niveauet bør ikke komme under 20 procent. Tjek det for eksempel et par gange om ugen.

4. Tag det roligt, hvis batteriet er dødt

Når man skal ud at køre igen efter den stillestående periode, kan man risikere at komme ud til en bil tilsyneladende helt uden strøm. Det er der egentlig ingen grund til at gå i panik over. Det er bare det lille 12V-batteri, der er løbet tør for strøm.

Det store batteri, det vil sige det batteri, som bilen bruger til fremdrift, oplader det lille 12V-batteri. Det sker for de fleste elbilers vedkommende også, når den står parkeret, men det kan alligevel ske, at 12V-batteriet løber tør. Tilkald vejhjælp for at få genstartet det lille batteri, så kan elbilen hurtigt køre igen.

5. Brems hårdt et par gange

Du kan også opleve, at der kommer en skurren eller mærkelig lyd fra bremserne, når du begynder at køre i bilen igen, efter at den har stået stille længe. Det kan afhjælpes ved at lave 2-3 hårde opbremsninger i træk fra ca. 80 km/t. På denne måde forsvinder de belægninger, som har samlet sig i perioden, fra bremserne.

Sidstnævnte øvelse bør du naturligvis gøre ved at køre til en vejstrækning og på et tidspunkt, hvor du ikke er til gene for den øvrige trafik.

