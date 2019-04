5 nye sommerbiler i Danmark nu

Den mindste åbne Mercedes føles ikke specielt lille bag rattet. Skal du alligevel ikke bruge de to klaustrofobiske bagsæder, er det fristende at tage en C- i stedet for en E-klasse Cabriolet – de deler nemlig både drivline og den elbetjente stofkaleche.

Den åbne C-klasse fås med benzin- og dieselmotorer fra rimelige 156 hk i C 200 til voldsomme 390 hk i Mercedes-AMG C 43 Cabriolet. Vi ville gå efter en C 200 med Førerassistent-pakke.

Mercedes-Benz C 200 Cabriolet aut.

695.298 kr.