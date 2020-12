Hvis du skal have en Kia Niro Plug-in Hybrid i indkørslen, så er prisen fra 249.000 kr. Dertil kan man tilføje en ladestander fra Clever for 9.795 kr., der desuden kommer med et frit abonnement på 369 kr. månedligt.

Du kan ikke købe Niro uden, at der er en form for elmotor involveret. Af de mulige varianter, er Plug-in Hybriden desuden den billigste med omkring 30.000 kr. op til den regulære hybridvariant.