5 biler med wankelmotor, du helt sikkert ikke kendte til

I teorien var det en rigtig god idé at låne en wankelmotor fra NSU, for så at stoppe den i en billig luksusbil. Med 106 hk fordoblede den 2,0-liters wankelmotor næsten den effekt, som den gængse boxermotor kunne levere. Derudover leverede wankelmotoren sine kræfter lineært og blødt, hvilket var i stil med Citroën's overordnede mål om kørekomfort.

Problemet var bare, at den såkaldte GS birotor (også kendt som GZ) endte med næsten at koste dobbelt så meget som den boxermotoriserede GS, og næsten lige så meget som den større Citroën DS. Den solgte mildest talt dårligt, og Citroën var så pinligt berørt af floppet, at de i årene efter forsøgte at tilbagekøbe og destruere de solgte eksemplarer.