30.000 nordmænd står i kø til en elbil

Både det norske nybil- og brugtbilsmarked er under komplet forvandling. El- og hybridbiler slipper for moms og registreringsafgift, hvilket gør biltyperne mere attraktive end fossilbiler.

I 2017 blev der solgt 158.650 nye biler (tallet for Danmark var lige over 200.000), hvoraf godt 40.000 var elbiler og 33.500 var hybrider eller plug-in hybrider.

Prognosen på kort sigt lyder, at elbilerne stort set vil have overtaget markedet i 2025, hvor dieselbilerne vil være forsvundet fra statistikken. Om syv år vil der blive solgt ca. 20.000 benzinbiler, hvoraf næsten alle vil være hybrider.

Benzinbilerne forsvinder ikke helt, for Norge er så stort et land med så lave temperaturer nordpå, at det stadig vil være nødvendigt med fossile brændstoffer. Nordpå er der for koldt til elbilernes batterier og for langt mellem ladestanderne.