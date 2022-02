Der fås et udvalg af sædeindtræk og tilbehør i vinyl, læder behandlet til at være modstandsdygtigt over for vand og læder i kraftige dimensioner på steder som sædehynder, hvor det kan forventes at blive slidt. Målet er at tilbyde et højt niveau af modstandsdygtighed mod regn, sol og UV-stråler samtidig med let vedligeholdelse.

For første gang kan man tilkøbe varme i fodbrønden og op/ned-justering af det lille, tykke rat, mens justering af de tre pedaler i længderetningen er standard.