En Opel symboliserer typisk snusfornuftighed og alderdom. Men hvordan ændrer tonen sig, når du åbner motorrummet, og du bliver mødt af en turboladt V6 på 2,8 liter? Farfars stationcar har 250 hk, og rammer således 100 km/t på 7,5 sekunder, og den fortsætter helt til 245 km/t.

Eksemplaret her virker velholdt, og der er dokumentation for samtlige service op til de 146.000 km, som bilen har kørt. Du får også et sæt vinterhjul og en kabine i dellæder med i købet.