3 brugte sportsvogne, der bør flexleases

Porsche 911 Carrera | 2012

Vi slutter af med evolutionens mester, for kan du se at den er 8 år gammel? Den ligner til forveksling den nye, og kører stadig fantastisk som alle Porsche'r. Den har tidligere været en leasingbil, men den har udtjent sin pligt og står nu til 400.000 kr. uden registreringsafgift. Dog står der i selvsamme annonce at den tilbydes, som leasing og når det kommer til den slags biler er det ikke en dårlig ide. Tjek vores årsbog "Brugte Drømmebiler 2020", der netop har samme model på forsiden og indeholder en guide til leasing.

Den er matcher meget godt med Audi R8'eren, dog er den 4 år yngre og Porsche er bare lettere at have med at gøre brugtbilsmæssigt. I det her felt er det den svageste med 'kun' 350 hestekræfter og en tophastighed på 289 km/t. Desuden foregår 0-100 km/t på 4,8 sek. så lad os bare blive enige om at den ikke mangler power. Power er jo ikke altid lig med sjov, og Porsche er bare gode i sving, det synes den gamle ejer også, for der har åbenbart været brug for at købe nye dæk... Annoncen kan ses her!