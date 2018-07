3 myter om Autobahn i ferien

Autobahn er skrækkeligt trafikeret og fyldt med vejarbejde i år. Særligt vejarbejde på A7 fra Flensborg og helt ned til Köln gør turen gennem Tyskland til en lang, varm og stressende oplevelse.

Men det er også i Tyskland, at de fleste bilister oplever at få nedbrud på bilen. Ifølge SOS International tegnede Tyskland sig sidste sommer for mere end 36 procent af alle assistancer i Europa.

Og tendensen bliver med stor sandsynlighed den samme igen i år:

"Det er det samme billede hvert år: Tyskland er virkelig smertens vej for kør-selv-folket. Det skyldes selvfølgelig, at det er et transitland, vi alle skal igennem. Men det skyldes også, at hverken vi selv eller bilen er forberedt til de mange timers uafbrudt kørsel," siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef for Rødt Kort-ordningen hos SOS International.

SOS International hjalp 3.074 nødstedte danskere i Tyskland i uge 26 til 32 sidste år.