Bil Magasinet's læsere ved mere om biler end de fleste, og derfor var mange glade for de to nyheder, vi bragte i sidste uges tema om dieselbiler. De beskriver resultaterne af en række aktuelle test, der viser, at moderne dieselbiler har væsentligt lavere partikeludslip end benzinbiler.

Dansk test: Dieselbiler forurener klart mindre end benzinbiler

ADAC-rapport: Dieselbiler er ikke så slemme, som rygtet siger

Men hvordan finder man ud af, om ens dieselbil har en ældre eller en nyere motor, og om den lever op til Euro 6-normen?

Sådan tjekker du din dieselbil

Det nemmeste er at slå bilen op på tjekbil.dk, hvor du kan se Euronorm på nyere biler. Se under teknisk info (Bilbasen integrerer denne funktion senere på året).

Har du en ældre dieselbil, ser det lidt sort ud med at komme af med den på brugtmarkedet. Det mest fristende er at køre lortet i sænk, altså at holde den kørende, til omkostningerne til vedligehold og ejerafgift overstiger udgiften til en nyere bil.

Hvornår grænsen er nået, er svært at sige, men når udgifterne alene til at gøre bilen klar til syn overstiger 10.000 kr., begynder det at blive kritisk.

Der er lige nu en forhøjet skrotpræmie på dieselbiler, der er ældre end 2006. Den er på 5.000 kr. og du får typisk selv de 4.500 kr.

Hvis du kører meget i tyske byer, er du bedst sikret i en bil godkendt til Euro 6. Men hvis din bil passer til dit behov, så behold den, og skift når det passer dig.

3 gode brugtkøb til 150.000 kr.

Vi beder motorjournalist Ebbe Sommerlund fra motorjournalisten.dk om at komme med tre bud på gode brugtkøb lige nu for dig, der er en lille smule nervøs over dieselbilens fremtid:

Den underholdende