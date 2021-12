3 brugte biler til dig med lange ben, der skal have passagerer på bagsædet

Mobbe-offer med utrolig god plads

Glem alt om tidligere generationers mobbe-ofre, for her er fin plads på bagsædet med forsædet kørt helt tilbage og to ekstra sæder i 3. række.

Den 1,5-liters liters diesel kører langt på literen i virkeligheden og du lever fint med, at den kun yder 100 hk. Bilen her er undervognsbehandlet og har en lang liste af praktisk udstyr som træk, tagrælinger og p-sensorer.

Citroën Berlingo 1,5 BlueHDi Iconic 7-personers

2019, 89.000 km, pris 239.000 kr.

Se annoncen på Biltorvet her (åbner i nyt vindue)