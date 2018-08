3.408 fartbøder... på skoleveje!!

I sidste uge gennemførte politiet kontrol på skolevejene i forbindelse med skolestart. Nu viser en foreløbig opgørelse, som Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har foretaget i 10 ud af 12 politikredse, at der desværre stadig er for mange bilister, der har en lidt for tung speederfod.

Fra mandag den 13. til fredag den 17. august har politiet sigtet 3.408 trafikanter for at køre for stærkt på skolevejene, viser de nye og foreløbige tal.

Tryg har spurgt 2.030 forældre

Netop bilernes fart er noget, der bekymrer mange af de forældre, der sender deres børn ud i trafikken til og fra skole. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 2.030 forældre.

I undersøgelsen svarer hver fjerde forældre, at de slet ikke eller kun i mindre grad er trygge ved at sende deres barn ud i trafikken på egen hånd til skole. Og det er ofte antallet af biler, bilernes fart og bilisternes manglende hensyn, som skaber bekymring.

- For børn kan det være svært at overskue trafikken og vurdere, om de kan nå sikkert over vejen, hvis der kommer biler. Hvis bilisterne ligefrem kører for stærkt eller er uopmærksomme, så kan det give farlige og utrygge situationer for børnene. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at overholde fartgrænserne og vise ekstra hensyn til børnene, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.