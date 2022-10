I 2030 kører halvdelen af os i elbiler - ifølge os selv

Elbilens pris

Hele 48%% af danskerne siger i samme undersøgelse, at elbilens pris er et af de helt store problemer, der afholder dem fra at købe en elbil. Det er ikke overraskende, men alligevel er der ikke så meget at gøre ved det. To ud af tre forhandlere siger, de kunne sælge flere elbiler, hvis udbuddet var større.

40% af forhandlerne mener, at de kunne sælge hele 25%-50% flere elbiler end de gør nu. Mangel på udbuddet rammer også brugtbilsmarkedet, hvor elbiler fastholder sin pris helt utroligt, netop fordi at ventetiden på en ny elbil er lang og udbuddet generelt er lille. Fordi brugtbilsprisen er meget høj, bliver elbiler ikke tilgængelige for en ny købergruppe.