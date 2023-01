2022 blev et rekordår - men ikke på den gode måde

Den elektrificerede bølge er begyndt at rulle

2022 blev året, hvor Danmark rundede 100.000 elbiler på vejene. Med 30.830 nye elbiler steg salget med 23,8 procent i forhold til sidste år, og de udgjorde 20,8 procent af det samlede salg mod 12,9 procent i 2021.

En af forklaringerne til stigningen kunne være, at der er landet mange flere forskellige modeller på markedet. Antallet er steget fra 29 modeller i januar 2020 til 55 i januar 2022. En anden kunne være, at elbilerne stadigvæk var fritaget for registreringsafgift, som står til at stige i fremtiden.

“På trods af et udfordrende år bliver bilindustriens bidrag til den grønne omstilling stadig mere synlig, og 2022 blev også året, hvor vi rundede 100.000 elbiler på de danske veje. Vi er stolte over, at vores produkter i stigende grad er med til at nedbringe Danmarks CO2-udledning, og viser vejen ift. den grønne omstilling,” siger Mads Rørvig.

Salget af elbiler steg markant i november og december, og den mest solgte elbil blev Skoda Enyaq iV med 2.431.

Til gengæld er salget af plug-in hybrider faldet med 34,6 procent i sammenligning med 2021. Derfor udgjorde de i 2022 17,8 procent af det samlede salg mod 21,8 procent i 2021.