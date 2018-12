Hov-hov: Det er da vist den nye Defender!

Den næste Land Rover Defender er for første gang fanget på offentlige veje i Storbritannien. Automedias spionfotograf har fanget en kraftigt forklædt prototype, der angiveligt er tæt på den endelige model.

Tidligere spionfotos har vist en ‘mule’ – en modificeret Range Rover Sport med teknik fra den kommende Defender – men Automedia har fanget den 3-dørs udgave af Defender 90 tæt på Land Rover fabrikken.

Defender er utroligt vigtig for Land Rover

På 2018 Paris Motor Show sagde Jaguar Land Rover’s chief marketing officer, Felix Bräutigam:

“Vores brand handler om passion, og den er Defender med til at drive. Verden har ikke brug for flere premium-brands, der gør det samme som alle andre. Ikoner som den her er med til at gøre en forskel og viser, at Land Rover er nært beslægtet med sin arv og det, der gør os anderledes."