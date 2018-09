200 brintbusser på vej til danske byer

Ny brintbus fra Toyota

Det er EU-programmet Connecting Europe Facility program (CEF), der har udvalgt projektet med dansk deltagelse til støtte, og det er bl.a. virksomheden NEL Hydrogen fra Herning, der står bag projektet.

“Danmark er i verdenseliten, hvad angår grøn energi og brint- og brændselscelleteknologi, og meget af den infrastruktur der skal bruges, vil være ”Made in Denmark”. Men potentialet er langt større, og også her gælder, at der er brug for et stærkt hjemmemarked, så det kræver også en dansk satsning på området”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

Det er endnu uvist, hvilket danke byer, der for glæde af de forureningsfri busser.

Det er også uvist hvilke busser, der skal benyttes, men Toyota meddelte tirsdag, at den japanske bilproducent har indgået samarbejde med den portugisiske busproducent Caetanobus, om introducere en helt ny brintbus i 2019.