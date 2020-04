2 år på HAVETS BUND! Sådan kommer din bil til at se ud, hvis den drukner

10 containere blev bjerget

Men for to uger siden lykkedes det at hente 10 af containerne op fra havets dyb. Blandt det tabte gods var to Chevrolet Silverado, der altså har tilbragt 22 måneder i vandet.

Og det slipper ingen biler godt fra. Heller ikke de to amerikaner-trucks, der var på vej til Australien for at blive konverteret til højrestyrede biler – klar til tjeneste på det store kontinent.