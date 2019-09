Kommuner tæt på at inddrive 1 mia. kr. i p-bøder

Parkeringsafgifter, beboerlicenser og p-billetter skæpper fortsat godt i kommunekasserne. Alene sidste år fik kommunerne 941 millioner kroner ind fra betalingsparkering og parkeringsafgifter. Selvom det ’kun’ er 16 millioner kroner mere end i 2017, er det stadig et rekordhøjt beløb og 20 procent mere end i 2014. Det viser en ny undersøgelse af de kommunale parkeringsindtægter, FDM har lavet.

”Vi havde egentlig regnet med, at deres samlede bruttoindtægt i 2018 ville runde en milliard kroner. Det blev dog ’kun’ til 941 millioner kroner, hvilket stadig er mange penge. Særligt når man tager med, at det langt fra er alle kommuner, der har betalingsparkering eller parkeringskontrol,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Behov for at regulere trafikken

Af landets 98 kommuner har de 23 betalingsparkering og 53 parkeringskontrol. Ca. to tredjedele af pengene kommer ind fra betalingsparkering, mens en tredjedel kommer fra parkeringskontrol. I alt udskrev kommunerne 573.584 parkeringsafgifter i 2018.

”Vi anerkender, at der i nogle kommuner kan være behov for at regulere trafikken med betalingsparkering. Men med en parkeringsindtægt, der bare vokser og nu nærmer sig en milliard kroner, er der god grund til at forholde sig kritisk til kommunernes parkeringsordninger. Særligt når man tager i betragtning, at under 30 procent af indtægterne, ifølge Indenrigsministeriet, går til drift af parkeringskontrol og betalingsparkering. Det bestyrker kun mistanken om, at parkering er blevet en kalkuleret indtægtskilde, men det er hverken lovligt eller rimeligt,” siger Dennis lange.



For at forhindre at kommunerne skal stramme p-skruen yderligere, skal de fra i år aflevere 70 procent af deres parkeringsindtægter til staten. Det har allerede fået enkelte kommuner til at varsle, at de vil stoppe med at have betalingsparkering og parkeringskontrol.