Vil være elektrisk: Bentley snupper Audis designchef

No Pressure

Det ville aldrig være nogen nem opgave at træde i samme fodspor som tidligere designere hos et mærke, der er så hæderkronet som Bentley. Andreas Mindt kommer dog ikke til at stå alene med det. Han skal lede et hold på 50 Bentley-ansatte.

"Bentley er en juvel inden for VAG. At designe en bil, og en fremtid, er altid en proces, der går igennem flere end bare én. Derfor glæder jeg mig til at arbejde med mine kollegaer, og designe den nye fase for Bentley: En elektrisk fremtid," siger Andreas Mindt i en pressemeddelelse.