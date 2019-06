Spritny flyvende 4-dørs Bentley!

Bentley er klar med tredje generation af deres store luksusflyder: Flying Spur. Den bygger videre på det designsprog, som den nye Continental GT coupé introducerede sidste år.

Bentley Flying Spur benytter samme 6-liters W12-motor som i Continental. Takket være to turboer yder den 635 hk og et solidt drejningsmoment på 900 Nm. Kræfterne sendes til alle fire hjul via en 8-trins dobbeltkoblingsgearkasse. Det betyder, at den nye luksusflyder rammer 0-100 km/t på 3,8 sek. Holder du sømmet i bund, stopper den først ved 333 km/t.