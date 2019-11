Mød Tom K og hans vinder-Bentley

Se den vilde Speed 8

Strøjer Samlingen på Fyn giver dig en enestående mulighed for komme til et foredrag med en af verdens allerbedste racerkørere gennem tiderne, den 9-dobbelte Le Mans-vinder, Tom Kristensen.

Som noget helt specielt – og i anledning af at Bentley i år fylder 100 år - er det lykkedes at få Bentley til at komme med deres vinderbil fra Le Mans i 2003, nemlig Bentley Speed 8 med nummer 7.

Den vil under foredraget være udstillet i Strøjer Samlingen. Bilen står nøjagtig som da Tom K og hans medkørere stod ud af efter at have vundet 24-timers for 16 år siden.

Du kan se frem til et super spændende foredrag og en unik oplevelse med Tom og høre, hvordan det er at køre på Le Mans. Om frustrationer, kampe, udfordringer, tætte dueller med livet som indsats og ikke mindst glæden og begejstringen ved at vinde verdens mest prestigefyldte motorløb – og stå øverst på sejrsskamlen.

Praktisk information:

Dato: 28. November 2019

Sted: Støjer Samlingen, Fyn

Start: Dørene åbnes kl. 18. Foredraget starter kl 19 og slutter kl. 21.

Pris: 495 kr. inkl. kaffe/te og kagebuffet