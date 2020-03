Første test: Du kan køre 333 km/t i verdens vildeste luksusbil

Hvor?

Vi har lånt bilen af den danske Bentley-importør i København, og kører en tur nordpå en af de regnfulde vinterdage i februar.



Hvad er nyt?

Bentley Continental Flying Spur er tredje generation af modellen, der gør det ud for Bentley's klassiske sedan. Den deler grundlæggende teknik med Porsche Panamera, og Bentley har fået adgang til hele den stor værkstøjskasse af udstyr, teknik og gadgets plus et par ekstra.