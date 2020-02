Farvel og tak til berømt V8-motor efter 60 års uafbrudt produktion

Alle førstegangsbesøgende på Bentley-fabrikken syd for Birmingham får en obligatorisk rundvisning i det lille museum ved indgangen til den store fabrikshal, hvor 4.000 medarbejdere samler nogle af verdens mest eksklusive biler.

Her kan man nyde synet af den første Bentley S2 Continental Flying Spur, der forlod fabrikken i efteråret 1959. Den havde en nyudviklet V8-motor i aluminium, som skulle afløse en sekscylindret rækkemotor med rødder helt tilbage til 1920’erne.

Motoren var på 6,2 liter, men blev boret op til 6,75 liter i 1970 og har siden båret '6,75'-navnet.

Tager 30 timer at samle motoren

Den fremstilles stadig i hånden på en dedikeret arbejdsstation på fabrikken i Crewe med erfarne medarbejdere, der bruger 30 timer på at samle hver motor.

Men det er snart slut, for på trods af adskillige falske advarsler om dens forestående pensionering som følge af, at den udleder for meget CO2 i forhold til EU’s grænser, har den været i uafbrudt produktion i 60 år, hvilket er rekord for en V8-motor.