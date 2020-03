Er Bentley Continental T den mest cool bil i hele verden?!

Bundtræk var sagen

Motoren under hjelmen blev ikke udviklet på ny. I stedet blev den hentet fra Mulsanne Turbo, og det betyder, at det er et V8-kraftværk af de store. Den er på 6,75 liter, og monteret med en turbo. Motoren er ikke udviklet til at kunne tage omdrejninger – i stedet leverer den et skub helt fra bunden. Den maksimale effekt på 408 hk leveres allerede ved 4.000 o/min, mens momentet lå på 800 Nm i forhøjet tomgang.