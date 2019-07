Den her skal I se: Bentley fejrer 100-års fødselsdag med vild konceptbil

Bentleys kabinedesignere, snedkere og metalsmede overgår sig selv for at sætte en ny standard for luksusbiler. Materialer i kabinen omfatter træ, læder og glas, og her er især arbejdet med overgangene mellem materialerne.

Mønstret i det vævede indtræk har samme porer og former som det klassiske træindlæg for at give en autentisk oplevelse.