Bentley's sønderbombede fremtidsbil genopstår

Bombet til døde

Det skete i samarbejde med den oprindelige franske designer, Georges Paulin, og i maj 1939 var en kørende bil klar til test.

Det skete først i Storbritanien og efterfølgende i Frankrig, hvor bilen imidlertid var impliceret i hele to trafikuheld på kort tid. Det første var et mindre uheld, som hurtigt blev udbedret, men kort efter skete et større uheld, hvor bilen torpederede et træ, da chaufføren forsøgte at undvige for en bus.

Denne gang var skaderne omfattende, og da bilen var tiltænkt en hovedrolle på Bentley's stand på biludstillingerne i London og Paris i efteråret 1939, besluttede Bentley at speede reparationen op ved at sende chassiset til Storbritanien for renovering der, og karrosseriet til den fransk karrosseri-fabrik, der havde bygget karrosseriet, for renovering der.

Da karrosseriet var klar, blev det sendt til Storbritanien, men det strandende i Dieppe, hvor det kort efter blev offer for et bombardement, som destruerede karrosseriet fuldstændig.