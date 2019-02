Bentley GTC W12 er en raket forklædt som luksuscabriolet

HVOR

Bjergene i Andalusien nord for Malaga, Spanien. 17 grader, sol, tørre veje (og pansere over det hele, der ikke har noget at lave, så pas på med for tunge træsko).

HVAD

International pressepræsentation af Bentley GTC W12, som samtidig er første gang, pressen får lov at køre den nye model. Bil Magasinet er inviteret som det ene af to danske medier til 446 km testkørsel gennem by, land og bjerge. Vi er 24 journalister fra hele verden i 12 forserie-biler.

HVILKEN BIL

Bentley introducerede tredje generation af coupéen Bentley GT i 2018, og til sommer følger den åbne GT Cabriolet.

Bentley GTC er en nykonstrueret 2-dørs cabriolet med fire sæder og stofkaleche, der kan køre op/ned på 19 sekunder ved hastigheder op til 50 km/t. Her er W12-motor, en ny elektrisk servostyring, 48 volts-system med aktive krængningsstabilisatorer, luftaffjedring, firehjulstræk med 40/60-fordeling af kræfterne for/bag under normal kørsel (i Sport er her op til 100 pct. trækkraft på baghjulene), og et nykonstrueret 8-trins dobbeltkoblingsgear.