Bentley GT slår rekorden for serieproducerede biler på Pikes Peak

Bentley Continental GT har slået rekorden for serieproducerede biler på Pikes Peak International Hill Climb i Colorado, USA. Den trefoldige vinder af løbet Rhys Millen (NZ) kørte bilen de 19,99 km til toppen af Pikes Peak gennem de mere end 156 hårnålesving med en gennemsnitfart på 112,6 km/t.

Det var en forbedring på otte sekunder af den hidtidige rekord, som samme kører satte for et år siden i en Bentley Bentayga W12.

Halvt så meget ilt på toppen

De knap 20 km fra start til slut har en stigning på 1.440 meter før toppen nås i 4.300 meters højde. Udover krav til køreteknik og frygtløshed (der er kun få autoværn, og der er langt ned!), stiller højden også krav til bilens motor, fordi der i 4.300 meters højde er under halvt så meget ilt i luften som ved havoverfladen.

Rekordbilen var lakeret med ’100’ for at markere Bentleys 100-års jubilæum her i sommer.

VW ID.R smadrer Pikes Peak-rekorden for prototyper