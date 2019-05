Bentley's nye sedan med over 600 hk er klar til afgang

Bentley præsenterede deres helt nye Continental GT i 2018 og fulgte op med den åbne GTC i februar. Nu fortsætter fejringen af mærkets 100-års jubilæum med verdenspremiere på den nye Flying Spur, der finder sted 11. juni. Vi har modtaget et par billeder og en lille video, som du får her.

Tredje generation af Flying Spur bliver den første Bentley med firehjulsstyring. Det skal sikre højere stabilitet ved kurvekørsel, og at bilen bliver nemmere at komme rundt med i byen.

Ved høj fart drejer 48V-strømsystemet baghjulene en anelse med forhjulene, mens de drejer modsat ved manøvrer ved lav fart.

Hvor coupéen og cabrioleten kører med permanent firehjulstræk, har Flying Spur træk på baghjulene under langt de fleste omstændigheder. Kun i kritiske situationer eller på glatte veje sendes en del af kræfterne til forhjulene for at øge vejgrebet.

Vi bringer mere om den nye model, så snart det lykkes at komme bag rattet.