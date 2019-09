Bentley – fås nu også som honning. Seriøst...

Bentley på glas

Bentley har sendt sine første glas med honning på markedet. Yep, den er god nok. Bentley Motors opstillede i maj måned to bistader omkring Bentley's fabrik Crewe, England, og nu er den første honning høstet og klar til at spise.

Sværmen på 120.000 fabriksbier har angiveligt været produktive. De kun to bistader har produceret 100 glas honning, som er omhyggeligt monteret med etiketter designet af Bentley's interiørdesigner, Louise McCallum.

Trods den ihærdige indsats bliver de 100 glas med Bentley honning ikke sat til salg. Glassene skal derimod bruges internt og som gaver til besøgende.

Betydningen af bistaderne i Bentley's sortiment skal dog ikke undervurderes.

”Bentley-bierne skal ses som en del af vort forsøg på, at at blive en bæredygtig producent af luksusbiler, og denne aktivitet har medvirket til at skabe stor interesse i organisationen. Derfor ser vi frem til at opstille flere bistader. Vi ved, at hvert lille skridt hjælper, når gælder om at understøtte den lokale biologiske mangfoldighed”, siger Peter Bosch, der er bestyrelsesmedlem i Bentley Motors.