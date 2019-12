Bentley Continental T er kongen af cool!

Bundtræk var sagen

Motoren under hjelmen blev ikke udviklet på ny. I stedet blev den hentet fra Mulsanne Turbo, og det betyder, at det er et V8-kraftværk af de store. Den er på 6,75 liter, og monteret med en turbo. Motoren er ikke udviklet til at kunne tage omdrejninger – i stedet leverer den et skub helt fra bunden. Den maksimale effekt på 408 hk leveres allerede ved 4.000 o/min, mens momentet lå på 800 Nm i forhøjet tomgang.

Efter nogle år, stod det klart, at enkelte af Bentley’s kunder godt kunne ønske sig en endnu mere agil vogn og flere kræfter. Med en vægt på 2,5 ton bliver det aldrig nogen sportsvogn, men Bentley gjorde alligevel et forsøg, og resultatet blev til Continental T, som du ser her på billederne. Umiddelbart ligner den en Continental R, men T-varianten har en kortere akselafstand, hvilket gavner køreegenskaberne, og flere kræfter. Effekten blev hævet til 426 hk og 875 Nm, hvilket pludselig gjorde det til en seriøst hurtig vogn.

Mens R-modellen blev produceret i 1.504 håndbyggede eksemplarer, blev der kun langet 350 biler over disken i T-trim. I 2003 blev de erstattet af Continental GT, som var første bil under VW’s ejerskab. Det gør de gamle til en yderst sjælden sag og en af fremtidens helt store klassikere.