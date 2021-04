Bentley Continental GT3 har fået en serie af modifikationer, for at gøre den hillclimb-klar. Luften er tynd på toppen, omkring to tredjedele så koncentreret som ved havoverfladen, så vinger og diffusere både foran, bagi, oppe og nede er nærmest komisk overdimensionerede.

Men alt er ikke blæst ud af propertioner: Continental GT3 Pikes Peak skal køre på et bæredygtigt brændstof, der i princippet minder meget om det, Porsche tidligere har pirret med.