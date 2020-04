Bentayga som hybrid: El passer jo perfekt til en Bentley

V6-motor er stort set lydløs

Vi kørte 53 km på strøm, før den 3-liters V6-turbobenziner første gang startede, og det vil være nok til de fleste ejeres daglige kørselsbehov.

Køb en Philippe Starck-designet Bentley hjemmelader med, og brug den danske app fra True Energy, der sørger for, at strømmen stammer fra vedvarende energikilder. Så kører du Bentley på grøn energi.

I erkendelse af, at V6’eren ikke har den magtfulde bas fra 8 eller 12 cylindre er Bentley gået i den modsatte grøft ved at støjdæmpe den til at være nærmest uhørlig.

Den er kombineret med en elmotor, et batteri under bagagerumsgulvet, firehjulstræk og 8-trins automatgear, og bilen finder selv ud af at udnytte teknologien optimalt. Man kan også gemme strømmen til senere brug.

På motorvejsrampen er den enorme bil kvik uden at være et fartmonster. Her er altid rigeligt med kræfter, og på den måde viser den vejen frem for Bentley.