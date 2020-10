Danske priser: Bentley Bentayga 2021 kører heldigvis videre med V8-motor

Hvordan opleves den?

Kommer du fra en Range Rover eller en af de store tyske basser som Mercedes GLS eller Audi Q7, er størrelsen på Bentleys SUV ikke intimiderende. For alle andre er den, for det er en stor bil med en længde på over fem meter og en bredde på to meter målt med sidespejlene klappet ind.

Testbilen har et 360-graders kamerasystem, der skaber en illusion af at se bilen ovenfra og hjælper med at manøvrere på snævre områder. Det virker uundværligt.

Hvilke motorer i Bentayga?

Der fås V8, W12 Speed og V6 hybrid med benzin/el. Hvad du vælger, er helt op til behov, temperament og budget.

V8'eren har al den power, man kan ønske sig, hvilket illustreres af en topfart på 290 km/t på trods af, at det er den "lille" motor. Med luftaffjedring, lang akselafstand og hjul og bremser dimensioneret til bilens høje vægt føler man sig ganske tryg ved en marchfart på 200 km/t, og der er masser af kræfter til at komme op forbi 250 km/t og videre til topfarten, hvis det skal være.