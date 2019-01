Video: Heftig ABT-tunet RS4 leger i sneen

Der er gang i tyske ABT for tiden. De er specialister i at tune Audi-modeller. Det gælder bl.a. biler som Audi TT RS og Audi RS3. Den nye Audi RS4 Avant har også været under kærlig behandling.

ABT tilbyder tuning af Audi RS4 i forskellige trin. Først kommer en ABT RS4 med 510 hk. Så kan du få en Audi RS4-R og det ekstra ”R” giver yderligere 20 hk mere, så kræfterne ryger op på 530 hk. Med RS4-R får du et aggressivt design. Vil du gerne have 530 hk, uden alt for meget lir, har ABT også en RS4+. Det er den, som du kan se i denne video.

Forbedringen af ydelsen er sket ved hjælp af en ændret motorstyring og de 530 hk sender raketten fra 0-100 km/t på sølle 3,8 sekunder.

ABT laver kun 50 eksemplarer af ABT RS4+, og de er alle nummeret.