Tyske forbrydere har valgt deres favoritbil

Hvorfor lige Audi A6 Avant?

På de danske veje ville en Audi A6 Avant skille sig lidt ud, men ikke i billandet Tyskland, hvor der er en lav afgift og stor bilindustri, og hvor den forsvinder i gadebilledet. Desuden er der oceaner af plads til både forbrydere og tyvekoster i en Audi A6 Avant.

Bild mener desuden, at Audi A6 Avant er hurtig og pålidelig samt har en stor benzintank, så man skal ikke tænke på at tanke, mens man er på flugt. Et sidste krav er, at den skal være sort, så den ligner alle de andre biler på gaden.