Trods Tesla's chokudmelding: Konkurrenter vil IKKE sætte prisen ned

En fjerde af alle nye biler er Semler

Semler Mobility Import står for den danske import af VW-gruppens mærker herunder VW, Audi, Skoda Seat og Cupra samt Porsche, og gruppen var Danmarks bedst sælgende bilimportør i 2022.

Der er med andre ord ingen udsigt til lavere priser på nye elbiler fra Danmarks største bilimportør, og det er ikke fordi Lars Kornelius vil redde situationen med andre kunstgreb.

“Vi forudser et nybilsalg i Danmark i år på 150.000 biler - cirka samme niveau som sidste år - og vi tror, at vi som minimum kan bevare vores markedsposition (markedsandel i Danmark steg fra 24,63 pct. I 2021 til 26.36 pct. i 2022, red). Det kan vel være, at der kommer ændringer i mixet af nye biler, der sælges i Danmark, og det bliver helt sikkert ikke let. Men det har det aldrig været. Vi er vant til en hård konkurrencesituation, og den vil vi agere i, også i 2023, siger Lars Kornelius, som udtalte sig ved et pressearrangement for den danske motorpresse. Han tilføjer.

“Det er ikke en del af fremtiden at sælge mange biler. Det er en del af fremtiden at bidrage til en bæredygtig omstilling”.