Test: Audi Sport Quattro har alt det bedste fra 80'erne

Man skulle ikke tro det, men denne lidt undseelige, korte bil var en overgang den dyreste tyske bil, man kunne købe. Audi Sport-quattro. Det var tilbage i 1984, hvor prisskiltet hed 195.000 DM. (ca. 750.000 kr. u/afgift). Og prisen steg året efter til 203.850 DM. En Porsche 911 kostede knap halvdelen. Så den var dyr dengang, og den er dyr i dag.

Hvis du er heldig, kan du købe en af de få, der findes, til et sted mellem 350.000 og 450.000 euro, og det er uden afgift. I kroner og øre taler vi altså om ca. 3 mio. for en over 30 år gammel bil uden nummerplader. Alligevel har vi fået mulighed for at køre et af de 224 eksemplarer, der er bygget. Ja faktisk er denne Sport-quattro én ud af 134; der blev nemlig kun produceret 134 i farven ”Tornadorot”.

Hva´ er det - kabine fra en Audi 100?

Jeg sætter mig ind i den røde bil og er i første omgang lidt skuffet. En af de dyreste biler i 1984 og så ligner den bare en gammel Audi 100. Sikkerhedsselen har problemer med at rulle tilbage, Recaro-sæderne er godt slidte og prøv lige at se rattet. Men her oser af nostalgi. Jeg drejer tændingsnøglen: Fem cylindre, fire ventiler pr. cylinder. Og en K27-turbo fra KKK, der giver et ladetryk på op til to bar. Måske ligner den en gammel Audi, men der er tale om Spitzenklasse teknik fra dengang.