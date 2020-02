Her er alt, hvad du skal vide, om den næste generation af Audi A3

Audi præsenterer deres nye A3 Sportback i på Geneve Motor Show i starten af marts. Men inden da, er der nogle få udenlandske medier, som har fået mulighed for at teste en camoufleret udgave af S-modellen på den vulkanske ø, São Miguel - stedet hvor det spektakulære Azores Rally køres.

Til stor glæde for alle Audi-fans, betyder det spionfotos af den camouflerede A3’er, som du kan se her på siden. Så kan vi få en idé om, hvad vi har vente. Efter sigende folder den nye, 4. generation af A3’eren sig for alvor ud på vulkanøen med dens quattro firehjulstræk.