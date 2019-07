Spionfoto: Audi S3 kan få drivline fra Golf R

Fremover fås A3 og S3 kun som 5-dørs hatchback, da Audi dropper den 3-dørs og cabrioleten. Der forrventes stadig en sedan, da denne biltype sælger særdeles godt i Kina.

Automedia har ikke fået bekræftet, hvilket vej Audi vil gå med drivlinen til S3: en løsning med kendt teknologi fra Golf R eller en helt ny hybridløsning.

Får S3 hybridløsning?

Det er normalt for tyske hot hatches at arve motoren fra forgængeren. VW Golf GTI VI var for eksempel ikke radikalt anderledes end GTI V, og Audi S3 er tidligere gået fra 300 til 310 hk og tilbage til 300 hk efter nye og strammere miljøregulativer.

300 hk vil være fint i den nuværende situation, men der går rygter i Tyskland om en helt ny hybriddrivline udviklet af VAG-koncernen. Det kunne være en 48V-hybridudgave af Golf R med 400 hk eller en 12V mildhybrid med omkring 350 hk.

Bil Magasinet følger sagen.