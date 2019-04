Systemer med level 4 har ikke længere brug for hjælp fra føreren, men er dog begrænsede til et bestemt funktionsområde, fx motorvej, eller til et særligt udstyret areal i storbymiljøer. Her kan føreren overdrage den komplette kørselsopgave til systemet. Føreren skal først overtage igen, når bilen forlader det område, der er defineret til fuldautomatisk kørsel.

I modsætning til den permanent fuldt autonome Audi AIcon – en bil med level 5-funktion – er Audi AI:ME af denne årsag stadig udstyret med de traditionelle styreelementer rat og pedaler.