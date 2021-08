Se hvorfor der står "1-2-4-5-3" på Audi's nye konge af Nürburgring

Ny kompakt konge

Nürburgrings Nordschleife har været plaget af oversvømmelser den seneste måned. Nu er banen dog åben, og Audi var klar: Den helt nye Audi RS3 har sat en ny verdensrekord for sin klasse på den 20,8 km lange bane, og den slår den tidligere indehaver med knap 5 sekunder.

Frank Stippler er navnet på den udviklingskører for Audi, der satte den vindende omgangstid, og han har rodet ved forbløffende få dele af bilen:

"Reglerne forskriver, at vi benytter en standardbil, som den kunden kan købe, så vi har ikke mange muligheder for at justere på bilen, men bilens Torque Splitter hjælper med at få bilen til at fungere optimalt. I den forbindelse er det vigtigt at dæktrykket tilpasses Torque Splitterens funktion," siger Stippler.

