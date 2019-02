Se Audi e-tron klatre op ad 85% stejl styrtløbsbakke

DTM-mester bag rattet

"At overvinde en 85 % stigning lyder først helt umuligt," lyder det fra den svenske racerkører, Mattias Ekström, der var bag rattet af den specialudstyrede Audi e tron. "Selv jeg var imponeret over, hvordan denne bil håndterer så vanskeligt terræn," tilføjer World Rallycross-mesteren og dobbelte DTM-mester. Han anser denne event for at være en af hans mest ekstraordinære oplevelser.

For at skabe størst mulig sikkerhed var Audi e tron udstyret med bur og et racesæde med 6-punktssele. Selve køretøjet var udstyret med en sikringsanordning, hvorigennem et sikkerhedskabel blev kørt, men der var ingen træk-enhed.

Se videoen herunder