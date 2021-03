Er Audi Q7 for trang? Her kommer den gigantiske Q9!

Q9 er ægte "full-size"

I Danmark er Audi Q7 en gigantisk bil, men på det amerikanske marked anses den blot som en SUV i mellemstørrelsen. På trods af, at der er plads til tre sæderækker, er den sidste sæderække en anelse mindre end de to andre, og det er ikke godt nok til amerikanerne.

Rygterne om en fuldstørrelses SUV fra Audi har endelig vist sig at være sande. Fuldstørrelse i USA og Kina betyder, at modellen vil have syv "rigtige" sæder, fordelt på tre sæderækker. Spionfotos afslører, at denne model fra Audi er markant større end den nyligt faceliftet Audi Q7.