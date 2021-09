Test af Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron er uden sammenligning den vigtigste bil for Audi i rigtig mange år. At dømme ud fra blikket i øjnene på Audi-sælgeren, der udleverede nøglerne til ugens testbil, kunne jeg være bange for, at han bliver ramt af et akut stresstilfælde.

De er lagt ned af efterspørgsel. Uden at skulle lyde bagklog, så krævede det ikke megen indsigt at regne ud, at situationen ville ende sådan.

Jeg tror, jeg taler på mange VW-kunders vegne, når jeg siger, at Audi altid har været noget, man stræbte efter, men på grund af prisen beholder man sin velkørende Passat.