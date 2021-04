Audi viste for første gang den nye Q4 ved et online pressemøde onsdag aften. Den åbner interessante perspektiver for mærket i Danmark ved en uhørt lav introduktionspris på 350.000 kr., hvilket gør den til en reel konkurrent til modeller fra andre mærker med samme platform og drivline (MED-platformen) som VW ID.4, Skoda Enyaq og den kommende Seat Born.

Der kommer to karrosseriformer: Q4 (billedet) og Q4 Sportback med en mere skrå hæk.