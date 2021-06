Du skal købe den her Audi, selvom den kører dårligere og har mindre plads

Giv din Q3 smarte lygter

Testbilen har en basispris på 419.990 kr., men Audi har proppet bilen med ekstraudstyr for over 220.000 kr.! Den største post er de store 20” hjul, der koster 32.011 kr., men her er også ting som panoramasoltag til 17.159 kr. og udvidet navigation til 20.944 kr. Mange af tingene kan sagtens undværes, men der er en stribe tilvalg, som er oplagte at udstyre Q3’eren med. De aktive Matrix LED-forlygter til 10.161 kr. forvandler nat til dag, og du slipper for at blænde modkørende, da lygterne selv sørger for at lyse uden om andre trafikanter – på nær fodgængere, der desværre ofte ender med at blive blændet af det ultraskarpe LED-lys.