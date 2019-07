Ny ministerbil? Audi S8 er klar med 571 hk

Audi viste første gang den nuværende A8 for to år siden. Den blev lanceret i Danmark sidst i 2017 med V6- og V8- benzin- og dieselmotorer, og med et nyt 48-volts strømsystem og sunde præstationer. Uanset om du vil køre 100 eller 200 km/t har motorerne tilpas med overskud, men nogen AMG-konkurrent er A8 ikke: Dertil er den alt for pæn.

For at kunne matche Mercedes´ AMG og BMW's M-modeller kommer der nu en S8.

V8-biturbo med 800 Nm

Den har 4,0-liters V8-biturbomotor med 571 hk og et moment på 800 Nm. Mildhybridteknologien skal bidrage til en god balance mellem effektivitet, komfort og præstationer, og aktiv undervogn, firehjulsstyring og quattro-firehjulstræk med sportsdifferentiale bliver standard.